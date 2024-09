Unwetterfolgen in Niederösterreich: Beliebte Ausflugsziele gesperrt

Der Starkregen der vergangenen Tage und das Hochwasser in Ostösterreich haben in den beliebten Wandergebieten und Ausflugszielen Niederösterreichs Spuren hinterlassen. In den Ybbstaler Alpen ist der Luchstrail aufgrund von Schnee und akuter Baumsturzgefahr nicht begehbar, von Wanderungen im Naturpark Ötscher Tormäuer wird dringend abgeraten. Die Ötschergräben - im Herbst an den Wochenenden von hunderten Wanderern frequentiert - sind derzeit gesperrt.

MTB-Strecken gesperrt

Wann die Ötschergräben wieder begehbar sind, ist daher unklar. Auch die Mountainbikestrecken in der Region sind vorerst gesperrt - es besteht die Gefahr von Murenabgängen und umstürzenden Bäumen.

Schnee am Hochkar: Von Touren wird abgeraten

Am 1.808 Meter gelegenen Hochkar - dem höchsten Gipfel der Göstlinger Alpen - herrscht nach den erfolgten Schneefällen erhöhte Lawinengefahr (Stufe 4). Von Touren wird daher mit Nachdruck abgeraten. Die Latschenalm ist bis auf weiteres geschlossen.

Dasselbe gilt für die Erlebniswelt Mendlingtal in Göstling/Ybbs, die Wasserlochklamm in Palfau und die Nothklamm Gams. Die Ybbstaler Hütte dürfte dagegen am kommenden Donnerstag wieder den Betrieb aufnehmen.

Schneebergbahn fährt nicht

Die Schneebergbahn verkehrt aufgrund von Schneeverwehungen zumindest bis Mittwoch nicht. Am Schneeberg, mit 2.076 Metern der höchste Berg Niederösterreichs, liegt für die Jahreszeit außergewöhnlich viel Schnee. Ähnliches gilt für die Rax. Die Rax-Seilbahn bleibt witterungsbedingt ebenfalls vorerst außer Betrieb.