Spitäler: Impfpflicht wird zurückgenommen + Vizekanzler Kogler positiv getestet

Italien wird eine vierte Corona-Impfung für die über 60-Jährigen genehmigen. Damit wird die aktuell geltende Schwelle von 80 Jahren herabgesetzt, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza heute. Bisher konnten nur über 80-Jährige, Bewohner von Pflegeheimen und anfällige Personen die vierte Impfung erhalten. Italien werde somit den Empfehlungen der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) folgen, erklärte der Minister.

"Wir werden die Verabreichung der vierten Dosis für Menschen über 60 Jahre auf unserem Territorium sofort freigeben. Bereits in den nächsten Stunden sollen Rundschreiben und Hinweise für alle Regionen veröffentlicht werden, damit sie sich so organisieren, dass sie sofort, das heißt schon in den nächsten Tagen, damit beginnen können. Wir bitten die Menschen, in einer Zeit, in der die Ansteckungen wieder steigen, vorsichtiger zu sein", meinte Speranza.

Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Krankenhäusern und Seniorenheimen bleibt erhalten. "Die Empfehlungen sind nach wie vor gültig: Tragen Sie bei allen Gelegenheiten, bei denen die Gefahr einer Ansteckung besteht, eine Maske, insbesondere in Innenräumen", sagte der Minister.