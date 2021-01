Söder: Scharfe Kritik an Impfstoff-Strategie der EU; USA: Höchststand bei Neuinfektionen

In Kärnten sollen den gesamten Jänner über insgesamt 8.300 Impfdosen der Corona-Impfung verabreicht werden. Das gab der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Samstag bei einer Pressekonferenz bekannt.

Gestartet werden soll später als in den anderen Bundesländern, und zwar am kommenden Dienstag in vier Pflegeheimen in Klagenfurt, Villach, Wolfsberg und Spittal an der Drau.



In einem ersten Schritt werden Pflegeheimbewohner, das Personal und auch diejenigen, die die Impfung verabreichen, geimpft. Danach werde man in Kärnten weiterimpfen „bis zum österreichweiten, zweiten Auftakt“ am 12. Jänner. Über die Bereitschaft in den Heimen, sich impfen zu lassen, lagen vorerst noch keine detaillierten Zahlen vor: „Was ich aus den ersten Rückmeldungen gehört habe, werden sie jedenfalls über 50 Prozent liegen“, sagte Kaiser.



Offene Fragen sieht Kaiser noch beim Thema Freitesten. Der erste Entwurf eines Gesetzes lege nur einmal die Rahmenbedingungen fest: „Die eigentliche Verordnung, die präziser festzulegen hat, wie das über die Bühne geht, fehlt noch.“ Die Inhalte sollen auf parlamentarischer Ebene durchdiskutiert werden - die Details würden entscheidend sein. Die aufgeworfenen Fragen drehen sich für Kaiser um die kolportierte, unterschiedliche Gültigkeitsdauer der Tests. Auch dass die Testbestätigung fälschungssicher ist, sei ein wichtiges Thema. Erst wenn das feststeht, könne man die Materie qualitativ beurteilen.



Die Anmeldung für die ab 15. Jänner geplanten Massentests wird in Kärnten ab 8. Jänner über www.oesterreich-testet.at möglich sein. Laut ersten Informationen des Landespressedienstes sind insgesamt 260 Testlinien in 72 Kärntner Gemeinden geplant. Getestet werden soll von Freitag, dem 15., bis Sonntag, dem 17. Jänner jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr.