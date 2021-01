Corona: 1.466 Neuinfektionen in Österreich

Die Anzahl der neuen Infektionen mit dem Coronavirus ist über die Feiertage deutlich gesunken: Von Samstag auf Sonntag gab es in Österreich 1.466 Neuinfektionen, wie das Innenministerium am Sonntagvormittag mitteilte. Am Samstag waren 1.391 neue Fälle gemeldet worden.

Bisher gab es in Österreich 365.768 insgesamt positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (3. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 6.324 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 338.831 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.227 Personen aufgrund von Corona in krankenhäuslicher Behandlung und davon 363 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Mehr dazu in Kürze.

Unterdessen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA einen neuen Höchstwert erreicht: Innerhalb eines Tages wurden nach Angaben der Johns Hopkins-Universität bis Samstag mehr als 277.000 neue Fälle gemeldet, so viele wie noch nie zuvor in dem Land. Insgesamt infizierten sich bisher bereits fast 20,4 Millionen US-Bürger mit dem Coronavirus, die Zahl der Todesopfer liegt bei fast 350.000.