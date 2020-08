Reisewarnung für Kroatien ab heute in Kraft; Stundenlanges Warten bei Teststation

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Frankreich hält sich den zweiten Tag in Folge oberhalb von 3000. Zuletzt habe es 2015 neue Fälle gegeben, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Am Samstag waren es 3310, die höchste Zahl seit dem Ende des "Lockdowns". Der Wiederanstieg hat dazu geführt, dass Großbritannien seit Samstag eine Quarantäne von 14 Tagen für Personen verhängt, die aus Frankreich einreisen. Die Niederlande sprachen partielle Reisewarnungen für die Regionen Paris und Marseille aus.

"An der Südgrenze stecken viele ReiserückkehrerInnen in kilometerlangem Stau und dafür können sie nichts. Alle, die auch nach Mitternacht noch in der Warteschlange beim Stadion stehen, werden jedenfalls getestet. Wir werden so lange offen haben, wie nötig", so Gesundheitstadtrat Peter Hacker.

Ein 32-jähriger serbischer Staatsbürger ist am frühen Sonntagabend in Sankt Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) festgenommen worden, weil er sich gegenüber einem Zugbegleiter "äußerst aggressiv" verhalten hatte. Das teilte die Polizei mit. Der Mann war vom Zugbegleiter darauf aufmerksam gemacht worden, dass im Zug wegen der Corona-Pandemie verpflichtend ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen sei.

Tipp aus der KURIER-Redaktion: Als mögliche Ausweichroute für Ostösterreicher bietet sich die Autobahn in Richtung Varazdin an, von dort gibt es gut ausgebaute Bundesstraßen durch Slowenien in Richtung Bad Radkersburg oder aber via Koprivnica durch Ungarn (Szombathely, Köszeg) nach Oberpullendorf.

"Es könnte am späteren Abend schon noch deutlich stärker werden", so der Sprecher. Viele Autofahrer, die Richtung Steiermark wollten, suchten laut ÖAMTC eine Alternative am 'kleinen' Grenzübergang' in Spielfeld (B67), der eigentlich für Slowenen und Österreicher reserviert ist.

Die Anweisung gilt auch rückwirkend für Reisende, die in den letzten 14 Tagen aus den sogenannten "grünen Ländern" eingereist sind. Ausländer können jedoch weiterhin nur in Ausnahmefällen nach Israel einreisen. Wegen hoher Infektionszahlen in Israel können Israelis selbst auch nur in wenige andere Länder reisen, darunter Griechenland, Bulgarien und auch Kroatien.

Im Burgenland sind mit Stand vom Sonntag 16 Menschen an Covid-19 erkrankt gewesen. Das war ein Fall weniger als am Vortag, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit, wobei es eine Neuinfektion gab. 410 Patienten (plus zwei) galten als genesen. 90 Personen oder um elf weniger als am Samstag standen unter behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne.

In Österreich wird etwas mehr getestet als in Deutschland und in der Schweiz, wo je einer Million Einwohner bisher 110.542 bzw. 101.782 Personen auf SARS-CoV-2 untersucht wurden. In von Covid-19 besonders stark betroffenen Ländern liegen die Zahlen großteils darüber. Italien wird derzeit mit 124.410 Tests je einer Million Einwohner ausgewiesen, Spanien mit 159.805, Großbritannien mit 210.812 und Russland mit 222.691. Frankreich liegt dagegen bei 91.895 Tests. Als Musterbeispiel, was das Testen der Bevölkerung auf das Coronavirus betrifft, scheint Dänemark mit 334.445 Testungen je einer Million Einwohner auf.

Kroatien, für das mit Mitternacht eine vom Außenministerium ausgesprochene Reisewarnung in Kraft tritt, hinkt bei den Testungen auf das Coronavirus im europäischen Vergleich deutlich hinterher. Das geht aus Daten von Worldometer hervor. Das statistische Programm, das sich eigenen Angaben zufolge aus tausenden von Quellen speist, wird unter anderem von der Johns Hopkins Universität, der englischen Regierung und namhaften internationalen Medien verwendet. Laut Worldometer wird in Österreich mehr als drei Mal so viel getestet wie in Kroatien: Während hierzulande bezogen auf eine Million Einwohner bisher 113.004 Tests auf SARS-CoV-2 durchgeführt wurden, sind es in Kroatien 33.559. Damit liegt Kroatien auch - teilweise deutlich - hinter seinen direkten Nachbarstaaten Serbien (91.381), Slowenien (68.926), Montenegro (66.793), Bosnien-Herzegowina (49.105) und Ungarn (39.205).

08/16/2020, 01:59 PM | Karl Oberascher