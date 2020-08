Drittel aller neuen Corona-Fälle auf Urlaubs-Rückkehrer zurückzuführen

Ab Montag, Schlag Mitternacht, gelten auch für Kroatien Reisewarnung und verschärfte Einreisebestimmungen nach Österreich.

Wer dann nach Österreich wieder (zurück)reisen will, der muss entweder ein Gesundheitsattest mit negativem Testergebnis vorlegen, oder aber innerhalb von 48 Stunden in Österreich einen Test machen – und sich bis zum Vorliegen des Ergebnisses Heimquarantäne begeben.

Strengere Grenzkontrollen

Bundeskanzler Sebastian Kurz forderte am Samstag darüber hinaus aber auch noch strengere Kontrollen an den Grenzen – und sieht hier vor allem die Gesundheitsbehörden in der Pflicht. Corona-Tests solle man auch schon an der Grenze machen können, forderte Kurz.