Kroatien: Zigtausende Österreicher brechen ihre Zelte ab

Viele österreichische Urlauber verabschiedeten sich am Samstagvormittag vom Meer, was wenige Stunden später auch auf den Verkehrskameras des kroatischen Automobilklubs HAK zu sehen war: Die Autokolonne etwa beim kroatisch-slowenischen Grenzübergang wuchs zunehmend an.

Dazu ein Tipp aus der KURIER-Redaktion: Als mögliche Ausweichroute für Ostösterreicher bietet sich die Autobahn in Richtung Varazdin an, von dort gibt es gut ausgebaute Bundesstraßen durch Slowenien in Richtung Bad Radkersburg oder aber via Koprivnica durch Ungarn (Szombathely, Köszeg) nach Oberpullendorf.