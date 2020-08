Reisewarnung für Kroatien: Der wirklich große Stau kommt erst am Sonntag

Ab Montag 0 Uhr tritt die Reisewarnung für Kroatien in Kraft. Entsprechend stark wird am Sonntag der Rückreiseverkehr sein, befürchtet der ÖAMTC. Stundenlange Wartezeiten an den Grenzen von Slowenien bei der Einreise werden erwartet.

Der ÖAMTC rät Autofahrern, die von Slowenien nach Österreich einreisen wollen, über kleinere Grenzübergänge auszuweichen. Das ist allerdings nur österreichischen und slowenischen Staatsbürgern erlaubt. Alle anderen Reisenden dürfen nur die Hauptgrenzen Karawanken Tunnel (A11), Loiblpass (B91) und den Autobahnübergang Spielfeld (A9) benutzen.

Staus sind am Sonntag auf folgenden Strecken zu erwarten:

In Kärnten bzw. Slowenien vor dem Karawanken- und Loibl-Tunnel

In der Steiermark bzw. Slowenien vor Spielfeld

Im Burgenland bzw. Ungarn vor Nickelsdorf

In Salzburg vor der Grenze Walserberg

In Tirol vor Kufstein/Kiefersfelden

Vor den Hauptgrenzen zu Bayern sind bei der Ausreise aus Österreich Zeitverluste möglich. Sonntagabend werden auch die Ausflügler zurückkommen. Rund um die Badeseen und vor den Stadteinfahrten wird es Verzögerungen geben.