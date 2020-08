Reisewarnung: Was Kroatien-Heimkehrer ab Montag beachten müssen

In Kärnten wiesen 16 der insgesamt 22 Personen, die am Donnerstag positiv getestet worden waren, einen direkten Kroatien-Bezug auf. Auch in Tirol wurden in den vergangenen Tagen rund 30 positive Coronavirus-Testungen verzeichnet, die im Zusammenhang mit einem Kroatien-Aufenthalt stehen. Dort haben Rückkehrer, die innerhalb der letzten 14 Tage in Kroatien waren, deshalb ab sofort die Möglichkeit, sich einem Coronatest zu unterziehen – selbst wenn sie keine Symptome verspüren. In Frage kommende Tiroler müssen sich dazu nur unter 1450 bei der Gesundheitshotline melden.

Der Großteil der Fälle lässt sich auf die Urlaubsregion Split-Dalmatien zurückführen – abgesehen von der Hauptstadt Zagreb gibt es nirgends mehr Infizierte. Vor allem Partytouristen sollen an der dalmatinischen Küste zu dem Anstieg beigetragen haben. So dürften sich Anfang August mehrere Oberösterreicher in der „Makarana Bar“ im Urlaubsort Makarska infiziert haben.