Kroatien-Heimkehrer: Auch in Wien steigende Tendenz bei Infizierten

Auch in Tirol gibt es nun einen Cluster mit Bezug zu Kroatien. Im Bezirk Schwaz gab es am Mittwoch drei neue Fälle, die auf einen Kroatien-Rückkehrer aus Split zurückgehen. Insgesamt gibt es in Tirol 16 aktive Fälle, die Kroatien-Rückkehrer betreffen oder sich auf diese zurückführen lassen. Auch in Niederösterreich gab es am Mittwoch drei neu infizierte Kroatien-Rückkehrer.