Immer mehr Corona-Fälle bei Kroatien-Rückkehrern

Die Corona-Erkrankungen bei Rückkehrern aus dem Kroatien-Urlaub nehmen in mehreren Bundesländern zu. Erst gestern entstand in Oberösterreich ein Cluster bei Urlaubs-Rückkehrern aus der Küstenstadt Makarska. Bei diesem Cluster kamen am Mittwoch 9 Fälle dazu, er umfasst damit insgesamt 15 Fälle.

Auch in Tirol gibt es nun einen Cluster mit Bezug zu Kroatien. Im Bezirk Schwaz gab es am Mittwoch drei neue Fälle, die auf einen Kroatien-Rückkehrer aus Split zurückgehen. Insgesamt gibt es in Tirol 16 aktive Fälle, die Kroatien-Rückkehrer betreffen oder sich auf diese zurückführen lassen.