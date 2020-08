Neue Fälle: Wie lange gilt Kroatien noch als sicher?

Die erst am Samstag eingeführte abendliche Maskenpflicht für die Villacher Innenstadt könnte schon wieder Geschichte sein. Der Corona-Koordinationsstab der Stadt Villach will Mittwochnachmittag darüber entscheiden, ob die bis 16. August geplanten Maßnahmen früher beendet werden. Ausschlaggebend wird dafür laut KURIER-Informationen sein, ob der Cluster rund um eine private Gartenparty am Grundstück einer Villacher Villa noch anwächst.

Bisher gibt es in Zusammenhang mit der Feier Ende Juli acht bestätigte Fälle, laut einer Aussendung der Stadt kamen aber zuletzt keine neuen positiven Tests hinzu. Insgesamt 80 Partygäste mussten nach der Feier in Heimquarantäne, nachdem bekannt wurde, dass eine infizierte Person unter den Gästen war. Da einige der Feiernden nach dem Fest noch in der Stadt unterwegs waren, hatte man dort Sorge vor einer Clusterbildung und beschloss kurzfristig die Maskenpflicht ab 21 Uhr.