Fast 50 Urlaubsheimkehrer brachten Virus nach Oberösterreich mit

Neuer Cluster im Bezirk Perg

Laut Kronen Zeitung führen diese Infektionen in manchen Fällen auch zu neuen Clustern. So habe sich im Bezirk Perg ein neuer Cluster mit in Summe schon 15 Fällen gebildet. Ein Paar steckte sich bei einem Heimatbesuch am Westbalkan an, der Mann brachte das Virus dann in eine Farbenfirma und steckte fünf Kollegen an, die Frau steckte als Kindergartenhelferin in Mauthausen fünf Kinder an. Im gesamten Bezirk Perg gab es Sonntagfrüh 44 aktive Fälle.

Insgesamt gab es am Samstag in Oberösterreich 53 neue Fälle, 550 aktiv Erkrankte waren es im Bundesland insgesamt Sonntagfrüh.