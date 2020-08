Prozessauftakt nach Fünffachmord in Kitzbühel

Als der Angeklagte kurz gegen 9.30 Uhr den Schwurgerichtssaal im Landesgericht Innsbruck betritt, wird er von Kameraleuten bestürmt und belagert. 23 Journalisten aus dem deutschsprachigen Raum sitzen in den corona-bedingt ausgedünnten Zuschauerrängen. Das Medieninteresse ist enorm.

Die Staatsanwältin schildert zu Beginn noch einmal die Geschehnisse der Tatnacht. Wie Andreas E., Samstagnacht mit Kevin, dem Bruder seiner Ex-Freundin Nadine, in Kitzbühel um die Häuser zieht und schließlich in einem Nachtlokal auf seine 19-Jährige Ex-Partnerin trifft. Wie sie in Streit geraten. Sie fährt heim ins Haus der Eltern. Er folgt ihr. Wird vom Vater weggewiesen. Und kehrt noch einmal zurück. Nun kommt es vor dem Haus auch zu einem Streit mit Kevin und Nadine.

"Zweitfamilie"

Die Aussagen, die er in dieser Nacht hört sind laut Verteidigerin Vanessa Heiss der Auslöser für die Tat. E. habe sich von der Familie, "die für ihn eine Zweitfamilie" gewesen sei, "verraten und abgewiesen gefühlt".

Die Vertreterin der Anklage, die auf fünffachen Mord lautet, zitiert aus der Aussage des heute 26-Jährigen: "Ich habe den Entschluss gefasst, wieder heimzufahren, die Pistole zu holen und sie alle umzubringen."