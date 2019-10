Kitzbühel unter Schock nach Fünffachmord

Das Gerücht, das eines der Opfer des Fünffachmordes in Kitzbühel ein Eishockeyspieler war, machte bereits am Sonntag in der Tiroler Stadt am Hahnenkamm die Runde. Die ehemaligen Mannschaftskollegen von Florian J. beim Erstliga-Verein Blackwings Linz erreicht die Nachricht kurz vor dem abendlichen Auswärtsspiel in Dornbirn.

"Einige der Spieler hat es richtig hart erwischt", erzählt Blackwings-Manager Christian Perthaler. Sie hätten teilweise bereits im Nachwuchs mit dem 24-Jährigen gespielt, der 21 Spiele für den Verein in der ersten Liga absolvierte, ehe er diesen 2018 verließ.

"Wir verabschieden uns am Freitag gebührend von ihm", sagt Perthaler mit Hinblick auf das nächste Match. Auch die Eishockey-Liga will ein Zeichen setzen.