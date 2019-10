Fünffachmord: Talentierter Eishockey-Goalie unter den Opfern

Unter den Opfern des Fünffachmordes in Kitzbühel befindet sich auch der Eishockey-Torwart Florian J. Der 24-jährige spielte 2018 für die Black Wings Linz. Zuletzt stand er bei den Adlern Kitzbühel unter Vertrag.

Bei den Kitzbüheler Adlern ist der Schock groß. Vereinssekretärin Kathrin, die "Mutti des Vereins" zeigte sich im Gespräch mit dem KURIER erschüttert: "Das ist ein Riesenschock für uns."

Laut einer aktuellen Presseaussendung der Adler war der Ermordete "mit seiner ruhigen und besonnenen Art bestens im Team integriert". Beim Heimspiel am Vorabend der Tat wurde J. "aufgrund seiner hervorragenden Leistung zum „Man of the Match“ gewählt", heißt es in der Aussendung.

Auch Linzer sind bestürzt

J. dürfte der Freund jener 19-Jährigen gewesen sein, die samt Familie bei der brutalen Bluttat im Nobel-Skiort Kitzbühel ermordet wurde. Der 25-jährige, mutmaßlich Täter, dürfte aus Eifersucht am Sonntag, 6 Uhr Früh, an der Haustür der Familie geklingelt und danach mit einer Pistole fünf Menschen erschossen haben. Er stellte sich selbst der Polizei.