25-Jähriger stellt sich: "Ich habe soeben fünf Personen getötet"

Der Mann kennt sich in dem Haus sehr gut aus, weil er an der Adresse offenbar mehrere Monate gemeldet war. Deshalb habe er auch gewusst, wo sich die Bewohner während der Nacht aufhielten.

Bürgermeister Klaus Winkler zeigte sich in einer ersten Reaktion zutiefst geschockt: "So eine unfassbare Tragödie hatten wir in Kitzbühel noch nie."