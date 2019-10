Faktencheck: Steigt die Zahl der Morde in Österreich?

Die Zahl der Tötungsdelikte ist seit Jahrzehnten stark schwankend, der aktuelle Fünffachmord wird aber natürlich Auswirkungen auf die Bilanz haben. Den bisherigen Höchstwert erreichte das Jahr 1983 mit 99 Morden in Österreich – diese Zahl ist bis heute unübertroffen. Auf den Plätzen in der traurigen Bilanz folgen in dieser Reihenfolge die Jahre 1996, 1956 und 1975.