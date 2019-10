Der fast perfekte Mord: Die Erben der Elfriede Blauensteiner

Das weckt Erinnerungen an einen der spektakulärsten Kriminalfälle Österreichs - jenen um Elfriede Blauensteiner. Die „Schwarze Witwe“ tötete in den 1990er-Jahren mehrere Personen mit dem Medikament Euglucon. Auch das fiel auf, als sich der Neffe eines Opfers um das Erbe betrogen fühlte ( Blauensteiner präsentierte stets auf sie lautende Testamente). Die Gerichtsmedizin entwickelte einen Euglucon-Test – Schuldspruch in drei Fällen.