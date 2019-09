Kriminalstatistik: Internetdelikte explodieren, Mordrate konstant

In Summe sinkt die so genannte "analoge Kriminalität" weiter - also Raubüberfälle, Körperverletzungen, Diebstähle oder Einbrüche. Die Zahl der Delikte bleibt aber einigermaßen konstant, weil die Straftaten nun noch stärker ins Internet wandern, berichtete Franz Lang, interimistischer Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit am Montag Abend bei einem Hintergrundgespräch.