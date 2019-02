Mafiareport: Die Organisierte Kriminalität in Österreich

„Die echte Organisierte Kriminalität ist jene, die niemand mitbekommt.“ - David Ellero, Ex-Mafiabekämpfer bei Europol

Schwarzer Nadelstreif, Panama-Hut, Maschinenpistole und eine im Mundwinkel lässig hängende Zigarre. Wer an die Mafia denkt, erinnert sich an Szenen aus Filmklassikern wie „Der Pate“ mit Marlon Brando und Al Pacino. Der Film kam sogar bei den Bossen der sizilianischen Mafia, der Cosa Nostra, gut an. Denn die Wirklichkeit war und ist noch brutaler.

Ein Mord in Wien

Der Mord vor dem Restaurant Figlmüller beim Wiener Lugeck kurz vor Weihnachten ist dafür ein exemplarisches Beispiel – aber auch für den Umbruch bei der Organisierten Kriminalität. Ursache für die Bluttat dürfte der Streit zweier montenegrinischer einst verbundener Kartelle sein.