Mafiareport III: Die Spur der Mafia in Österreich

Ob Cosa Nostra in Sizilien, Camorra in Neapel, Ndrangheta in Kalabrien oder Sacra Corona Unita in Apulien – die italienische Mafia gilt als Synonym für Organisierte Kriminalität. Doch deren Perfektion bei den Befehlsstrukturen, bei Vernetzung und dem Infiltrieren von Politik und Wirtschaft erreichen selbst einflussreiche Gruppierungen der sogenannten Russen-Mafia nicht ganz.

„Die Organisierte Kriminalität fühlt sich in Österreich wohl und sicher. Diese Strukturen können hier in Ruhe ihre Geschäfte abwickeln“, sagt der pensionierte Top-Kriminalist Hans Schaffer. „ Österreich ist für sie Wohngebiet, Deutschland dagegen Aktionsgebiet.“ Das gilt auch für die italienische Mafia. Kriminalisten erzählen, dass verdächtige Italiener mitunter beim Gebet in der Wiener Minoritenkirche – vis a vis vom Innenministerium – observiert wurden. Das ist nämlich die Kirche der italienischen Katholiken in Wien.

In Kärnten und Tirol hinterlässt die Mafia immer wieder ihre Spuren – heute vor allem durch Firmengründungen, Gastro-Betriebe, und Immobiliengeschäfte. Bereits früher gab es starke Indizien dafür: