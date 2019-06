Liebesbetrug im Internet: Wenn Opfer sich an Tätern rächen

Wütende Scammer

Das RSB-Forum geht neben Prävention aber auch einen Schritt weiter, die Mitglieder "baiten“ die Scammer, legen ihnen Fallen aus. Hierzu machen sie sich archivierte Konversationen mit Scammern zu Nutze. Sie geben sich als naive, ahnungslose Frauen oder Männer aus und schreiben bekannte Scammer direkt an. Das Ziel: Den Betrügern Zeit zu stehlen, die sie dann nicht mehr dazu verwenden können, neue Opfer zu kontaktieren.



“Das ist unsere Rache an den Scammern, wir schlagen sie mit ihren eigenen Mitteln“, sagt Miss Country. Die Mitglieder unterstützen sich dabei gegenseitig mit Ratschlägen, wie man die Gespräche am Laufen hält und nicht aufgedeckt wird. Am Ende wird den Scammern offenbart, dass sie hereingelegt wurden. Ihren eigenen Scammer hat Miss Country später mit bis zu vier Profilen acht Monate lang beschäftigt, bis er dahinterkam.

Was folgt, sind meist Beschimpfungen und Bedrohungen. "Ich kenne deine Adresse und […] werde meine Soldaten schicken, um dich schlagen zu lassen“, schreibt ein Mann, der sich als amerikanischer General ausgegeben hat, als er erkennt, dass seine Betrugsversuche hier ins Leere laufen werden. Miss Country ist derartiges gewohnt. Unzählige Male haben ihr Scammer bereits mit ihrem Tod gedroht, doch das schreckt sie nicht ab.



Bei tatsächlichen Opfern setzten die Betrüger oft auf großen psychischen Druck, wenn diese kein Geld schicken. Zuerst melden sie sich tagelang nicht, was für die verliebten Geschädigten beinahe unerträglich ist. Dann werfen sie ihnen vor, sie nicht zu lieben, weil sie in der angeblichen Notsituation kein Geld überweisen. Viele haben Angst, ihre große Liebe wieder zu verlieren und zahlen.