Kickls Statistik: „Österreich ist so sicher wie noch nie“

Die Bilanz des Innenministeriums beziehungsweise des Bundeskriminalamts trägt den Untertitel „ Österreich ist so sicher wie noch nie“. Das ist wohl nicht übertrieben – noch vor 20 Jahren registrierte Wien alleine so viele Morde wie jetzt ganz Österreich. In den 90ern gab es Mafia-Bluttaten in der Bundeshauptstadt, Zigtausende Autos wurden bis in die 2000er-Jahre hinein gestohlen und in den Osten verschoben. In den 70ern, 80ern und sogar 90ern hatte der Terror Österreich im Griff ( OPEC, Flughafen Schwechat, Briefbomben), es gab Entführungen ( Palmers) oder Feuergefechte mit RAF-Terroristen.