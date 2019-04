Kickls Erlass: Verbrechen mit Herkunft

Unmittelbar vor dem Tag der Pressefreiheit (am Freitag) veröffentlichte das Ressort von Innenminister Herbert Kickl seine Version von Öffentlichkeitsarbeit. Nach dem mittlerweile berühmten eMail vom September – in dem KURIER, Standard und Falter als „kritische Medien“ klassifiziert wurden – ist dies nun der zweite Versuch, die Medienarbeit neu zu regeln. „Diesmal ist es in Erlassform“, erklärt der zuständige Sektionschef Karl Hutter. Es ist also bindend für alle Polizisten in Österreich.

Geregelt wird darin auch der Umgang mit Ausländerkriminalität. Nachdem am Montag bekannt gegeben wurde, dass ausländische Täter nun in der Statistik in „sozialversichert“ und „nicht sozialversichert“ eingeteilt werden, müssen diese nun auch in Presseaussendungen genannt werden. Die Nennung der Nationalität habe nur dann zu unterbleiben, wenn die betroffene Person dadurch identifizierbar wird.