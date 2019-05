Machtspiel um den Posten als Kickls Generaldirektor

______________________________________

Generaldirektor für die öffentl. Sicherheit

Die Funktion: Der Generaldirektor ( GD) ist am Papier einer von aktuell fünf Sektionschefs. Der GD führt die Abteilung II, dem die wichtigsten Truppenteile (von der Flugpolizei bis zum BVT) und der gesamte Dienstbetrieb unterstellt sind. Sein Stellvertreter ist der Chef des Bundeskriminalamts.

So mächtig ist er: In den 1990er-Jahren hieß der GD Michael Sika und war in der Realität mächtiger als so mancher Innenminister. Im Laufe der ÖVP-Ressortführung wurde der Sektionschef der Abteilung I hingegen immer wichtiger. Aktuell ist der de facto mächtigste Mann nach dem Innenminister sein Generalsekretär Peter Goldgruber. Die „Nummer drei“ des Ministeriums wird der GD sein. Deshalb ist der Posten einer der begehrtesten in der Exekutive.