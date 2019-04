Umbau in Kickls Innenministerium: Goldgrubers Freundeskreis

Die ÖVP-nahen Spitzenbeamten im Innenministerium werfen aus unterschiedlichen Gründen das Handtuch. Die Generaldirektorin für die Öffentliche Sicherheit Michaela Kardeis (wechselt in die USA) und die beiden Bundeskriminalamtschefs Franz Lang (seine Pensionierung wird offiziell noch dementiert) sowie sein Vize Michael Fischer (wechselt in die FH Wiener Neustadt) werden abgelöst. Wie lange BVT-Direktor Peter Gridling durchhält ist offen.

Doch wer folgt nun? Rechtsextreme und Burschenschafter wie in sozialen Medien befürchtet, werden es nicht sein. Aber die FPÖ steht vor einem personellen Problem, denn es gibt kaum blaue Spitzenkräfte (dafür sorgten auch die Vorgänger-Regierungen). Die Freiheitlichen erfreuen sich zwar an der Basis gewisser Beliebtheit, aber an der Spitze sind blaue Vertreter Mangelware. Auch die blaue Gewerkschaft ist nur auf Platz drei (hinter FCG und FSG).

Verein sollte aufgelöst werden

Deshalb versucht Generalsekretär Peter Goldgruber seine Kollegen aus der Vereinigung der Juristen der Österreichischen Sicherheitsbehörden (JÖS) zu rekrutieren, wo er selbst Ehrenpräsident ist. Vor Jahren gab es Pläne, den Verein de facto aufzulösen (und mit dem Offiziersclub zusammenzulegen) – als Betreiber dieser Idee gilt Ex-Kabinettschef Michael Kloibmüller, der nach der BVT-Razzia rasch in die Karenz wechselte.