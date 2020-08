Kritik an Österreich: "Dann ist Tourismus in Kroatien tot“

Überraschende Reisewarnung

Viel zu tun gab es zeitgleich auch knapp 150 Kilometer nördlich von Zagreb, in der Firmenzentrale des Kroatien-Spezialisten Gruber Reisen in Graz. Zwar war man schon mit keinem guten Gefühl in den Freitag gegangen – dass die Reisewarnung derart schnell kommt, damit hatten aber selbst die größten Pessimisten nicht gerechnet. Den Mitarbeitern blieb jedoch keine Zeit zum Kopfschütteln: „Wir haben sofort alle Kunden informiert, dass der Bäderbus am Abend nicht mehr in Richtung Meer fahren wird und dass der Charterflieger auf die Insel Brač am Samstag nicht abheben kann“, so Prokuristin Eva Maria Schlögl, die erst am Abend zum ersten Mal zum Durchatmen kam.

Schlögl selbst weilte noch mit 230 österreichischen Gästen im firmeneigenen Hotel Bretanide auf Brač. „Die meisten fliegen am Samstag zurück nach Österreich. Für eine Familie, die für 14 Tage gebucht hat, organisieren wir einen eigenen Bus.“

Ihre Firma hat bis zur Mitte der Woche bei einer Auslastung von 42 Prozent für 2020 mit einem Verlust von einer Million Euro kalkuliert. „Das schaffen wir jetzt nicht mehr“, so die Managerin. So wie andere Reiseveranstalter kritisiert sie: „Mit dieser politischen Entscheidung ist der Tourismus in Kroatien tot.“