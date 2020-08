Sommertourismus nimmt etwas an Fahrt auf

Von der Bundesregierung werde es noch Unterstützungsmaßnahmen geben müssen, je länger die Krise dauere. "Und sie wird noch länger dauern", erwartet Seeber. Fixkostenzuschuss, Stundungen, Mehrwertsteuersenkung und Kurzarbeit - die Politik hat in den vergangenen Monaten bereits an vielen Schrauben gedreht, um die harten Folgen des Lockdowns für die Unternehmen etwas abzufedern. "Bei allen wird es nicht gelingen, ausreichend zu helfen - vor allem bei jenen, denen es vorher schon schlecht gegangen ist", sagte der Branchensprecher.

Die Wirtschaftskammer wünscht sich nun, dass der von 10 auf 5 Prozent reduzierte Steuersatz auf Logis, Speisen und Getränke nicht wie derzeit geregelt am 31. Dezember ausläuft, sondern um drei Monate verlängert wird. "Das ist echt was, das was bringt", erklärte der Gastronom, dem in Linz mehrere Betriebe mit insgesamt über 100 Mitarbeitern gehören.