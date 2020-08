Großer Andrang bei Teststation für Kroatien-Rückkehrer

"An der Südgrenze stecken viele Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer in kilometerlangem Stau und dafür können sie nichts. Alle, die auch nach Mitternacht noch in der Warteschlange beim Stadion stehen, werden jedenfalls getestet. Wir werden so lange offen haben, wie nötig", kündigte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in einer Aussendung der Rathauskorrespondenz (PID) an.

Mit Montag tritt eine Reisewarnung für Kroatien in Kraft. Rückkehrer müssen ab dann einen gültigen Test vorweisen (nicht älter als 72 Stunden) oder müssen in Heimquarantäne, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Für jene Urlauber, die vor Inkrafttreten der neuen Regelungen wieder nach Hause zurück gekehrt sind, bietet die Stadt Wien mehrere Möglichkeiten, um sich kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen.