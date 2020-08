Kroatien-Rückkehrer müssen mit langen Wartezeiten an Grenzen rechnen

Ab Montag 0 Uhr tritt die österreichische Reisewarnung für Kroatien in Kraft. Bereits am Sonntagmorgen gab es deshalb die ersten Staumeldungen an den Grenzübergängen, zahlreiche Urlauber haben ihren Aufenthalt frühzeitig abgebrochen und sich auf den Rückweg gemacht.

Am Sonntagvormittag gab es laut der ÖAMTC-Mobilitätsinformation an den Grenzübergängen in Spielfeld und in Nickelsdorf und beim Karwankentunnel je eine halbe Stunde Wartezeit. Länger staute es bereits an der Grenze zwischen Kroatien und Slowenien - dort kann es mehrere Stunden dauern. "Da wird noch einiges auf uns zukommen", warnt der ÖAMTC. Abzuwarten sei, wie streng die Slowenen kontrollieren werden, das werde man erst Sonntagmittag beurteilen können.