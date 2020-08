Schallenberg: "Kann Reisewarnungen innerhalb von 24 Stunden nicht ausschließen"

Wenn jetzt jemand für 14 Tage nach Kroatien auf Urlaub fährt ist es im Umkehrschluss möglich, dass er Ende August gar keinen Covid-Test mehr braucht, weil es keine Reisewarnung mehr gibt?

Das ist richtig. Das ist ein bewegliches Ziel, das wir haben. Wir befinden uns global noch inmitten der Pandemie. Seit Mitte April weise ich darauf hin, dass man sich sehr gut überlegen sollte, ob man diesen Sommer wirklich ins Ausland fahren will. Wir haben für den gesamten Globus immer noch ein hohes Sicherheitsrisiko. Der Sommerurlaub 2020 ist ein anderer als früher und wird es auch bleiben. Die Reisewarnung für Kroatien ist - wenn man so will - ein Symptom für diesen außergewöhnlichen Sommer.

Gibt es Länder, die besonders unter Beobachtung sind? Und von welchen Nachbarländern wird Österreich umgekehrt genauer unter die Lupe genommen?

Es gibt Staaten wie Estland, Lettland und Litauen, für die es Einreisebeschränkungen für Personen aus Österreich gibt. Finnland hat ein Einreiseverbot für Urlauber aus Österreich ausgesprochen. In Österreich beobachten wir verstärkt jene Länder, von denen wir wissen, dass mehr Österreicher sich dort aufhalten. Dazu gehören natürlich auch die Urlaubsdestinationen, aber in Wirklichkeit beobachten wir den ganzen Globus mit einem besonderen Fokus auf Europa und die EU. Vergessen wir nicht, dass Bulgarien, Rumänien, Schweden und das Festland Spaniens innerhalb der EU auf Reisewarnung gestellt sind. Niemand kann sich in absoluter Sicherheit wiegen, dass es ihn in seinem eigenen Land nicht treffen wird.