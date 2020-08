Kroatien-Rückkehrer können sich ab sofort in Wien testen lassen

Der Arbeiter-Samariterbund macht die Testungen, die Berufsfeuerwehr baute die Testcontainer auf, die Wiener Sportstätten GmbH stellte die Plätze zur Verfügung, der Einsatzstab der Berufsrettung war für die Organisation zuständig. "Das alles wurde innerhalb weniger Stunden möglich gemacht", heißt es von der Stadt.

„Mit Ruhe und höchster Konzentration ist es uns in Wien bisher gut gelungen, gesund durch die Pandemie zu kommen. Das liegt nicht nur an der unglaublichen Disziplin der Wienerinnen und Wiener selbst, sondern auch an der ausgezeichneten Gesundheitsversorgung und den innovativen und effektiven Maßnahmen des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien. Alle beteiligten Organisationen zeigen eines: In Wien leben wir den Zusammenhalt“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).