Kurz appelliert: "Vorsicht, sonst droht zweite Lockdownsituation"

Bundeskanzler Sebastian Kurz reagiert besorgt auf die steigenden Infiziertenzahlen. Die Situation in Österreich sei eine sehr gute stabile in den vergangenen Wochen, aber die Entwicklung in den vergangenen Tagen sei eine "besorgniserregende". Kurz appellierte: "Ich habe eine große Bitte an die Bevölkerung: Bitte, seien Sie vorsichtig. Die Zahlen steigen wieder, die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden, und wir müssen alles tun, um die Gesundheit in Österreich zu schützen, vor allem aber auch, um einen zweiten Lockdown zu verhindern, damit nicht Arbeitsplätze und die Wirtschaft gefährdet sind."

Auch gegenüber dem KURIER äußerte sich Kurz besorgt und appellierte, vorsichtig zu sein. Die kommenden Wochen seien "entscheidend", die Infektionsherde dürften nicht aus den Augen verloren werden. "Denn wenn man nicht weiß, von wo die Infektion ausgeht, kann man nicht gezielt reagieren, und es entsteht eine zweite Lockdownsituation."

Junge Menschen infiziert

Die größte Gruppe unter den aktiv Infizierten seien mittlerweile junge Menschen, die oft asymptomatisch seien und gar nicht merken, dass sie das Virus in sich tragen, wie der Bundeskanzler ausführte. Sie würden aber Familienmitglieder anstecken und ältere Menschen gefährden.

Entscheidend sei, dass die Grenzkontrollen durch die Gesundheitsbehörden verstärkt werden, forderte Kurz.

Gratistest

Er habe mit den Bundesländern und mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gesprochen. "Eine Grenzkontrolle durch die Polizei allein ist nett, aber für alle, die in den vergangenen Tagen in Kroatien auf Urlaub und zurückgekehrt sind oder auch heute zurückkehren", gebe es die Möglichkeit, sich gratis zu testen. Kurz appellierte, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Bundesheer anfordern

Kurz sagte, er wisse, dass Grenzkontrollen für die Gesundheitsbehörden ressourcenintensiv seien, "aber das Bundesheer steht zur Verfügung". Er bat, im Rahmen des Assistenzeinsatzes das Bundesheer anzufordern, damit die Kontrollen im vollem Umfang durchgeführt werden können.

Der Bundeskanzler wies Spekulationen zurück, dass er die Arbeit des Gesundheitsministers kritisiere: "Wir arbeiten sehr gut zusammen in der Bundesregierung, wir arbeiten auch sehr gut zusammen mit dem Ländern."

Verschärfter Erlass

Indes hat das Gesundheitsministerium nach der Kritik von Kurz reagiert. Am Sonntag wurde bekannt, dass Minister Rudolf Anschober bereits am Freitag einen Erlass zu verschärften Grenzkontrollen an die Bundesländer übermittelt hatte. Demnach müssen an der Grenze oder im grenznahen Gebiet Reisende, die aus Ländern zurückkehren, für die das Außenministerium eine Reisewarnung herausgegeben hat, besonders kontrolliert werden. Sie müssen ewntweder einen aktuellen negativen Test auf SARS-CoV-2 vorlegen. Oder es ist "im Hinblick auf die aus der Einreiseverordnung resultierenden Quarantäneverpflichtungen darauf zu achten, dass die entsprechenden Formulare korrekt und leserlich ausgefüllt und der für den jeweiligen Quarantäneort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde übermittelt werden“.