Kurz und Anschober: Perfektion und Makel - beides bringt Punkte

Auf der anderen Seite Kanzler Sebastian Kurz, wie er aufrecht und mit fester Stimme seine Reden vorträgt.

Kurz, der jedes Wort, jede Handbewegung sorgfältig wählt.

Kurz, dessen Botschaften Wiederkennungswert haben („Es gibt nur vier Gründe, das Haus zu verlassen ...).

Kurz, der klar sagt, was er will und was nicht. Der bestimmt, was gut ist, und was nicht.