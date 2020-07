Im Windschatten von Rutte bekam das Image des Kanzlers Kratzer

Damit machten die "Frugalen" am Gipfel Schluss. Sie verhandelten so hart - einige Medien beschrieben es als "stur" - dass so manch andererem europäischen Regierungschef während der vier Tage und Nächte langen Gespräche die Nerven durchgingen. Auch wenn am Ende ein Gipfelkompromiss herauskam, bekam das Image des Kanzlers in Brüssel Kratzer ab. Besonders in der deutschen Presse, wo Kurz als Liebling der Medien oft euphorisch gehypt wird, schlug ihm plötzlich ungewohnt rauer Wind entgegen.

"Die Gruppe der "Sparsamen" tut gut daran, das nächste Mal die eigene Position nicht zu überreizen", warnte das deutsche Handelsblatt, sah aber im niederländischen Premier und "Oberblockierer Mark Rutte" den Rädelsführer. Der sei mit seiner "Geiz-ist-geil-Strategie" den Rechtspopulisten nachgelaufen. "Man malträtiert die EU, um zuhause Punkte zu machen."