Reisewarnung für Kroatien: Für wen es Gratistests gibt – und was man beachten muss

Was passiert, wenn ich auch Kroatien kommend nach Mitternacht in Österreich einreisen will?

Sie müssen entweder ein Gesundheitszeugnis mit negativem PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, vorweisen, oder Sie müssen sich unmittelbar nach der Einreise nach Österreich ein aktuelles negatives Testergebnis besorgen. Das heißt, Sie müssen sich zunächst in Quarantäne begeben und dann innerhalb von 48 Stunden ab der Einreise einen Test nachliefern.

Wie kann ich mir diesen Test besorgen?

Es gibt eine Vielzahl privater Labors, die PCR-Tests anbieten. Die Preise so eines Tests schwanken stark und hängen auch von der Schnelligkeit des Resultats ab. Für ein Testergebnis innerhalb von 24 Stunden können bis zu 220 Euro fällig werden, die meisten Angebote liegen zwischen 100 und 150 Euro. Das Gesundheitsministerium hat eine Liste von 40 größeren und kleineren Labors erstellt, die Sie hier abrufen können.

Und wie komme ich in Kroatien an so einen PCR-Test?

Auch hier müssen Sie auf private Labors zurückgreifen. Das Außenministerium hat auf der Homepage der Botschaft in Zagreb eine Liste zertifizierter Labors erstellt - sie können Sie hier abrufen. Wenn Sie im Urlaub bereits Symptome zeigen, rät das Außenministerium aktuell, 112 zu rufen um die weitere Vorgangsweise abzuklären.