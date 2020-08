Kroatien-Urlaub: 40.000 Österreicher am Weg nach Hause

Die Hotspots könnten in den kommenden Tagen bleiben: Obwohl ab Montag, die Reisewarnung für Kroatien in Kraft ist, könnten sich einige erst in den nächsten Tagen auf den Weg machen. Für sie gelten dann die strengen Einreisebestimmungen, die schon bisher für Länder wie Serbien, Bosnien oder dem Kosovo gegolten haben und ab Montag auch auf Kroatien ausgedehnt werden.

Sie brauchen dann bei der Einreise nach Österreich ein aktuelles negatives Testergebnis. Wenn ein solches an der Grenze nicht vorgelegt werden kann, muss innerhalb von 48 Stunden ab der Einreise ein Test nachgeliefert werden. Und bis dahin gilt Heim-Quarantäne. Diese Kontrollen könnten erneut für Staus sorgen. Grundsätzlich rät der ÖAMTC, bei der Einreise aus Slowenien kleinere Grenzübergänge zu verwenden – das ist aber nur Slowenen und Österreichern gestattet.

Das Gesundheitsministerium hat bereits am Freitag verstärkte und verbesserte gesundheitsbehördliche Kontrollen an den Grenzen zu Italien, der Slowakei, Slowenien und Ungarn angeordnet. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf das „korrekte und leserliche“ Ausfüllen der entsprechenden Formulare für eine etwaige Heimquarantäne gelegt werden. Dafür soll es Schulungen für das Assistenzpersonal geben.

Stockenden Verkehr gab es am Sonntag aber nicht nur in Richtung Norden. Deutschland hat keine Reisewarnung für Kroatien ausgesprochen, weshalb sich am Sonntag zahlreiche Urlauber über die Karawanken-Autobahn (A11) von Deutschland durch Österreich Richtung Slowenien und Kroatien bewegten. Weniger als 35 Minuten wartete hier laut ÖAMTC kaum jemand bei der Weiterreise von Kärnten nach Slowenien. Bei vielen dauerte es sogar bis zu einer Stunde.

Und vor den Hauptgrenzen zu Bayern sind bei der Ausreise aus Österreich Zeitverluste möglich. Schon am Sonntag kam es auch am Walserberg bei Salzburg in Richtung Deutschland zu Wartezeiten, allerdings blieb es bei 15 Minuten.