Coronavirus: Ärztekammerchef will Maske für Kinder ab zwölf Jahren

Der Präsident der Ärztekammer, Thomas Szekeres, hat sich am Montag dafür ausgesprochen, in der Schule sehr wohl das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes vorzuschreiben - zumindest für größere Kids. Er empfahl die Maßnahme für Kinder ab zwölf Jahren. Ihnen sei das Tragen einer Maske zumutbar, meinte er in einer Pressekonferenz zur Wiener Gesundheitspolitik im Rathaus.