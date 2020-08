Coronavirus: 164 Neuinfektionen in Österreich

70 Neuinfektionen in Wien

Die meisten Neuinfektionen gab es in Wien mit 70. Danach liegt Oberösterreich mit 30, Tirol mit 20, Niederösterreich mit 19 und die Steiermark mit 10. In Kärnten waren es nur neun neue Fälle, im Burgenland, in Vorarlberg und in Salzburg jeweils zwei.