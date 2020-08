350 Kroatien-Urlaubern gelang Einreise zu spät: Quarantäne

350 Menschen kamen zu spät

Während sich an den Grenzen von Kroatien nach Slowenien, speziell in Macelj, kilometerlange Schlangen gebildet haben, waren die Wartezeiten an den österreichischen Außengrenzen weniger schlimm, als im Vorfeld erwartet. Zu einem Zeitverlust von lediglich 15 Minuten kam es auf der Strecke von Laibach Richtung Villach über den Karawankentunnel.

Besonders streng wurde laut ÖAMTC auch die Grenze im burgenländischen Nickelsdorf kontrolliert – hier wartete man teilweise mehr als 60 Minuten.

Dreieinhalb Stunden Wartezeit allerdings mussten Rückreisende am Grenzübergang Spielfeld über sich ergehen lassen. Und nicht alle schafften es vor Mitternacht zurück nach Österreich: Rund 350 Österreicher oder in Österreich lebende Personen haben es in der Nacht auf Montag wegen des Rückstaus nicht rechtzeitig über die Grenze geschafft.