Hotelier in Kroatien: "Das ist die letzte Dummheit der Regierung"

Aus für Aprés-Ski

Holleis, der auch Hotels in österreichischen Skigebieten (Zell am See, Uttendorf) betreibt, fürchtet sich schon vor der Wintersaison. "Wenn uns das, was jetzt in Kroatien los ist, im Winter mit den Deutschen passiert, kann sich die Regierung was einfallen lassen." Aus seiner Sicht ist klar: "Es darf heuer kein Aprés-Ski geben. Entweder wir retten 80 vom Geschäft, in dem wir die Partys absagen, oder wir machen es gleich falsch wie die Kroaten diesen Sommer, die wegen ein paar Partygängern die ganze Saison gefährdet haben. Jetzt ist ihre Situation aussichtslos. Es ist aus." Dass die Absage der Partys in Skigebieten die Wintersaison gefährdet, glaubt der Hotelier nicht. "Die Leute kommen – mit wenigen Ausnahmen – zum Skifahren."

Was jetzt für Kroatien-Urlauber gilt

Am Montag um Mitternacht tritt die Reisewarnung für Kroatien in Kraft. Nach der Warnung für das spanische Festland vor rund einer Woche fällt damit ein weiteres beliebtes Urlaubsland der Österreicher weg. Urlauber, die sich derzeit in Kroatien befinden, rief das Außenamt am Freitag dringend auf, heimzukehren. Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Freitagnachmittag bekannt gab, muss ab Montag bei der Einreise aus Kroatien ein Gesundheitszeugnis (mit negativem PCR-Test, der nicht mehr als 72 Stunden alt ist) mitgeführt werden. Viele Urlauber treten deshalb nun vorzeitig die Heimreise an.

Denn falls dieses Gesundheitszeugnis nicht vorliegt, müssen sich die Rückkehrer in Heimquarantäne begeben und innerhalb von 48 Stunden einen PCR-Test nachreichen. Dieser kostet je nach Anbieter zwischen 100 und 150 Euro. Wer sich nicht testen lässt oder gegen die angeordnete Quarantäne verstößt, wird gestraft.