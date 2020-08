Was jene die nach Kroatien wollten, jetzt wissen sollten

Zugegeben, es ist ein Luxusproblem: Die Möglichkeiten für einen Auslandsurlaub werden immer überschaubarer. Ab Montag gilt auch für das unter Österreichern besonders beliebte Urlaubsland Kroatien eine Reisewarnung. Für viele stellt sich jetzt die Frage, ob sie ihre geplante Kroatien-Reise nun kostenlos stornieren können. Das kommt ganz darauf an.

Im Vorteil sind jetzt jene, die eine Pauschalreise (also ein Paket aus Anreise und Unterkunft) gebucht haben. So wie zum Beispiel eine Busreise samt Hotel. "Sie können kostenlos stornieren, wenn die Anreise in den nächsten Tagen geplant gewesen wäre", erläutert Josef Peterleithner vom ReiseVerband. Wer allerdings zum Beispiel erst für Mitte September eine Busreise nach Istrien geplant hat, wird vom Veranstalter wohl vertröstet werden. Mit dem Argument, dass sich bis dahin die Reisebeschränkungen noch ändern können. Für all jene gilt also: bitte warten.

Ganz anders schaut die Lage für Urlauber aus, die mit ihrem privaten Auto nach Kroatien fahren wollten und dort auf eigene Faust ein Hotel gebucht haben. "Hier kann der Hotelier argumentieren, dass er seine Leistung ja erbringen kann." Man kann weiterhin nach Kroatien reisen – nur braucht man ab Montag bei der Rückreise einen negativen Corona-Test, wenn man nicht zwei Wochen in Quarantäne gehen will oder kann.

Die am Freitag verkündigte Reisewarnung kritisiert Branchensprecher Peterleithner scharf. Einerseits sei es aus seiner Sicht sinnvoller gewesen, eine partielle Reisewarnung für besonders betroffene Regionen auszurufen, als gleich für das ganze Land. "Das ist ja so, als würde Deutschland eine Reisewarnung für ganz Österreich ausrufen, weil es am Wolfgangsee einen Cluster gegeben hat."