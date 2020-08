Gesucht: Neue Regeln fürs Après-Ski

Aus Sicht von Hörls Branchenkollegin Martha Schulz muss eine neue Regelung jedenfalls „bis Ende August“ her. „Wir müssen planen und werden uns an das halten, was vorgeschrieben wird.“

Zu klären sind auch die Regeln für die Seilbahnwirtschaft. Etwa, ob limitiert werden soll, wie viele Menschen gleichzeitig in einer Gondel befördert werden dürfen. Seilbahn-Sprecher Eric Wolf sieht dafür keinen Anlass. „Das Problem ergibt sich durch Aerosole in geschlossenen Räumen. Bei uns finden aber 85 Prozent der Beförderungen unter freiem Himmel statt.“ Also via Sessel- oder Schlepplift.

Zudem dauere eine Bergfahrt auch nur wenige Minuten, überschreitet also die kritische 15-Minuten-Marke nicht. Aus der Seilbahnwirtschaft ist zu hören, dass heuer in den Wintersportgebieten wohl verstärkt Give-aways wie Schlauchschals (Buffs) verteilt werden, die in Gondeln auch zum Mund-Nasen-Schutz umfunktioniert werden können.