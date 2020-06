Nach Ischgl-Studie: Virologin besorgt über Lockerungen bei Indoor-Events

Sprechen Sie Kultur- und Sportveranstaltungen an?

Insbesondere Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Es geht vom Gottesdienst, wo ohne Maske wieder gemeinsam gesungen werden darf – bis hin zu einem Konzert in einem nicht so gut gelüfteten engen Raum. Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen natürlich auch. Die an der frischen Luft sind, denke ich, alle deutlich weniger gefährlich. Die Superspreading-Events die man kennt, sind meines Wissens nach, alle in geschlossenen Räumen. Die Schlachthöfe sind auch ein Beispiel.

Der Wirt des "Kitzloch" in Ischgl, wo im März die ersten Fälle entdeckt wurden, hat nach der Quarantäne zum KURIER gemeint: "Après-Ski ist sicher nicht tot." Wie sehen Sie das?

Bevor eine Impfung da ist, sehe ich das Après-Ski in der alten Form als nicht machbar. Ganz ehrlich. Aber das entscheide nicht ich.