Der ORF gleicht seit Ausbruch der Corona-Pandemie einer Festung: Quarantänezonen, Temperaturmessungen, dienstrechtliche Konsequenzen – Sicherheitsbeauftragter Pius Strobl führt ein strenges Regiment, das auch Generaldirektor Alexander Wrabetz mitträgt. Als etwa ein Kulturredakteur in Vorarlberg in eine gesperrte Zone im Landesstudio ging, um seine Arbeit zu machen, gab es keine Verwarnung, sondern der Mann wurde ansatzlos gefeuert (man verglich sich später vor dem Arbeitsgericht und der ORF zahlte ihm mehrere Monatsgehälter aus).

Nun hat die Reisewarnung der Bundesregierung für Kroatien den ORF erfasst. Unmittelbar nach der Publikmachung erging auch eine interne Mitteilung an die Mitarbeiter: Wer in Kroatien war und keinen PCR-Test vorweisen kann, müsse für fünf Tage ins angeordnete Home Office, verfügte Strobl – betroffen seien auch jene, die vor Inkrafttreten der offiziellen Reisewarnung aus dem Urlaubsland zurückgekehrt sind.

Allein – es gibt im ORF keine Betriebsvereinbarung, die die Arbeit aus dem Home Office regelt. Wie der KURIER erfuhr, schäumten die Belegschaftsvertreter und erinnerten Strobl daran. Der ruderte in einem weiteren Rundmail ein wenig zurück: Wer keine Möglichkeit habe, im Home Office zu arbeiten, werde „Isolierräumen“ zugeteilt. Was neue Fragen aufwarf: Was ist unter „Isolierräumen zu verstehen?“