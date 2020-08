Corona-Sonderweg: Warum die schwedische Strategie baden ging

Die Infektionszahlen sinken in Schweden wie auch in vielen Ländern, die einen Lockdown hatten – was der Chefepidemiologe und Architekt der schwedischen Strategie, Anders Tegnell, gerne betont. Und auch die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen liegen, und die Zahl der Toten sind rückläufig.

Die Wirtschaft wurde zwar durch den Lockdown in anderen Staaten hart getroffen, da Schweden ein Exportland ist, das BIP schrumpfte im zweiten Quartal um 8,6 Prozent und damit so viel wie seit 40 Jahren nicht. Im Vergleich etwa zu Österreich, dessen Minus 10,7 Prozent beträgt, kam Schweden aber glimpflich davon.