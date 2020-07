Schwedens Sommernachtstraum von der Herdenimmunität

Die Herdenimmunität gilt als eine Phase, bei der ein größerer Teil der Bevölkerung schon angesteckt wurde, wodurch die Verbreitung des Virus vermindert wird und die restliche Bevölkerung relativ geschützt ist. Herdenimmunität bei Corona wird bei bisherigen Modellen bei 60 bis 70 Prozent erreicht, seit Mai bezieht sich das schwedische Gesundheitsamt jedoch auf die Berechnungen des Stockholmer Mathematikers Tom Britton, der sie bei 40 bis 45 Prozent realisiert sieht.

"Enorm positiv"

Das Gesundheitsamt sieht sich durch die aktuelle Studie zu Stockholm bestätigt. Seit vier Wochen wurden dort 100.000 kostenlose Antikörpertests durchgeführt. Das Resultat sei „enorm positiv“. Schweden sei dadurch besser als andere Länder für eine zweite Welle vorbereitet.

Schweden setzte von Beginn an auf das Konzept eines Herdenschutzes – auch wenn die Gesundheitsbehörden stets dementierten. Der beamtete Staatsepidemiologe Anders Tegnell empfahl der rot-grünen Regierung jedenfalls, nur geringe Maßnahmen wie die Schließung der oberen Schulstufen und der Universitäten, Grenzen für EU-Bürger, Geschäfte und Restaurants blieben stets offen.

Hohe Todeszahlen

Die Schattenseite dieses Sonderwegs sind die vergleichsweise sehr hohen Todeszahlen, vor allem bei Menschen über 60 Jahren. Trotz des großen menschlichen Leids liegt die Wirtschaft des Exportlandes am Boden. Schweden hat darum scharfe Kritiker in der Fachwelt im Aus- und Inland.

Und diese reagierten auf die frohe Botschaft von Johan Carlson am Freitag mit entsprechender Skepsis. Petter Brodin, Immunologe an der berühmten Karolinska-Universität in Stockholm, bezweifelt offen den Status der Herdenimmunität. Man könne kaum über die T-Zellen schließen, ob man die Infektion hatte oder nicht, erklärte der Mediziner der Zeitung Aftonbladet.