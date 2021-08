Pandemie kostete Tausenden Babys das Leben + Warum Österreich die 7-Tages-Inzidenz beibehält

Rund 500 Personen haben sich am Sonntag in Klagenfurt und Villach bei der Aktion "Sichere Schule" impfen lassen. Das sagte Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, am Montag vor Journalisten. In Kärnten sind inzwischen 60,1 Prozent der Bevölkerung (ab zwölf Jahren) vollimmunisiert. Mit zahlreichen Aktionen und Angeboten soll die Impfquote weiter erhöht werden.

In Klagenfurt muss die Test- und Impfstraße verlegt werden. Da die Kärntner Messen ihre Räumlichkeiten für die Herbstmesse selbst brauchen, wechselt das Rote Kreuz laut Kurath ins Alpe-Adria-Center in der Völkermarkter Straße. Dabei handelt es sich um die ehemalige Zentrale der Hypo-Alpe-Adria Bank. Ab dem Samstag finden Tests und Impfungen am neuen Standort statt, ab Montag wird auch das PCR-Screening dort angeboten. Die behördlich angeordneten Tests bei Verdachtsfällen bleiben weiterhin im Klagenfurter Stadion situiert.