Warum Österreich die 7-Tages-Inzidenz beibehält

„In Österreich hat die reine 7-Tage-Inzidenz bereits in den vergangenen Monaten eine geringere Rolle als in Deutschland gespielt“, hieß es auf KURIER-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium. „Einerseits wird in Österreich schon seit September 2020 die sogenannte risikoadjustierte 7-Tages-Inzidenz (also ihre konkrete Auswirkung z. B. auf die Spitalsbelegung, Anm.) zur wöchentlichen Risikoeinstufung durch die Corona-Kommission verwendet. Andererseits werden die Maßnahmen unter anderem auch anhand der Hospitalisierungszahlen gesetzt.“